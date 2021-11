Il Teatro Trieste 34 alza il sipario sulla nuova stagione

Anche il Teatro Trieste 34 di Piacenza – che in questi 11 anni ha ospitato oltre 500 spettacoli e più di 17.000 spettatori – prova a ripartire e presenta la nuova stagione, la dodicesima. Un modo di fare e offrire “teatro” che cambia e diventa più ampio, accanto agli spettacoli verranno organizzati diversi progetti, residenze artistiche, podcast audio e campagne teatrali su Instagram.

LA CASTAGNA MATTA – Ritorna nel formato della precedente stagione “La Castagna Matta”, che racchiuderà nei tre week end dal 19 novembre al 5 dicembre nove spettacoli (IL PROGRAMMA), di cui sei selezionati tramite bando del Teatro Trieste 34 – selezionato tra i finalisti del Concorso Nazionale IN-BOX Verde – e i rimanenti due realizzati dalla compagnia Piacenza Kultur Dom, dedicati alla famiglia e ai ragazzi. Mentre nella precedente edizione della Castagna Matta la visione degli spettacoli era solamente on line, quest’anno, con la riapertura dei teatri al massimo della capienza, la direzione artistica ha scelto di integrare le due possibilità: escludendo i tre spettacoli domenicali per le famiglie, sarà possibile assistere alle rappresentazioni sia in presenza che a distanza, tramite lo streaming live sul canale Youtube del Teatro Trieste 34.

Bando Ospitalità – Nel mese di Novembre verrà aperto un bando di ospitalità per tre progetti artistici di spettacolo dal vivo. Il bando prevede la residenza in ostello del Teatro e l’utilizzo degli spazi e sale del Teatro Trieste 34 o dell’Ostello del Teatro per la realizzazione di una produzione artistica, da proporre alla fine del percorso in una serata di spettacolo.

Progetto Aldo Braibanti – Nei mesi di novembre e dicembre il Trieste 34, in collaborazione con vari operatori culturali della città di Piacenza e alcuni Istituti Scolastici del territorio, realizzerà un progetto artistico sulla vita di Aldo Braibanti, che verrà ricordata tramite proiezioni cinematografiche, murales, podcast, uno spettacolo teatrale, una serata di poesia e un convegno.

Progetto Internazionale – Continua il progetto internazionale in collaborazione con Global Hive Theatre, giunto ormai al terzo anno, con la presenza di CHEZACTOR, diretti da Carolina Migli, e BUCHEWACKED (theatre company -Vancouver), diretta da Jhon Jack Paterson, che nel mese di aprile 2022 avrà residenza presso il Teatro Trieste 34 e l’Ostello del Teatro.

Scene da un processo per stupro – Verrà inoltre riproposto lo spettacolo realizzato nel mese di maggio, presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese, sul tema della violenza sessuale sulla donna ispirato al docufilm “Processo per stupro” messo in onda nel 1979 dalla Rai.

Conferenza/spettacolo “Camminare, Pellegrinare” – Dopo il progetto SMART WALKING THEATRE & Via Francigena, debutterà nel mese di Febbraio la versione definitiva della conferenza/spettacolo “Camminare, Pellegrinare” con Filippo Arcelloni.

Piacenza Kultur Dom – Piacenza Kultur Dom è una associazione culturale nata nel Novembre del 1997, si occupa di teatro e spettacolo dal vivo in tutte le sue forme. Dal 1997 a oggi produce spettacoli teatrali che vengono rappresentati in tutta Italia, tra le attività sul territorio piacentino sono da ricordare il Festival Teatro e Natura, la Rassegna di Teatro di Figura Tirailfilo e il progetto Prevenzione a Teatro, con spettacoli di prevenzione su tematiche come alcool, droghe sintetiche e gioco d’azzardo patologico. Dall’anno 2010 ha in gestione lo spazio teatrale TEATRO TRIESTE 34, che ha sede in via Trieste 34 a Piacenza dove organizza la propria stagione teatrale e ospita corsi teatrali, di danza, di improvvisazione teatrale e progetti di ospitalità con compagnie teatrali e performer danzatori. Sito: www.acpkd.it

