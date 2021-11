Il tributo dell’avversario Foti “Se n’è andato un galantuomo, la sua battaglia uno sprone per me”

SCOMPARSA DI FRANCESCO CACCIATORE, IL RICORDO DI TOMMASO FOTI (FRATELLI D’ITALIA)

“In memoria di Francesco, avversario politico della mia generazione. Non mi viene di ricordare se abbia mai litigato con Francesco Cacciatore. Se la memoria non mi tradisce, direi mai. Eppure siamo stati avversari politici, sempre dalla parte opposta della barricata. Tuttavia il confronto – aspro, mai cattivo – con lui non è mai mancato. Anzi, tanti sono stati gli scambi di vedute – informali o meno che fossero – su temi d’interesse pubblico, su Piacenza, meglio ancora sul futuro della nostra comunità locale.

Veniva dalle fila del Partito Comunista e non si è mai vergognato di quelle radici, pur partecipando alle evoluzioni della sinistra, se e in quanto compatibili con il “Suo essere di sinistra”.

Ha ricoperto incarichi prestigiosi di governo cittadino e ha reso un apprezzato contributo di lavoro all’interno del servizio bilancio dell’Amministrazione Provinciale di cui non era il “capo”, per via del grado, ma il punto di riferimento per le personali capacità. Serio nell’espressione, ma non serioso, sapeva farsi apprezzare per un’ironia intelligente, magari anche tagliente, mai cattiva; in privato, se ne usciva a volte con battute che non potevano non strapparti un forte risata. Se ne è andato un galantuomo, un politico della mia generazione, di quelli che come me venivano dal mondo della militanza e del sacrificio: molte riunioni, pochi tweet!!! Se ne è andato per via di quel male che spesso e volentieri non perdona, lasciando un vuoto che pesa sia all’interno della sua famiglia, sia del mondo politico locale, a partire da Articolo 1. E proprio mentre mi appresto oggi ad affrontare l’ennesimo ciclo di cure, la notizia della sua scomparsa è un autentico pugno nello stomaco. Tuttavia, la tenacia che ha mostrato nel combattere fino alla fine, è di sprone per me per non cedere allo sconforto. Ciao Francesco”.