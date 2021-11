Il tweet di Trudeau con le carte “piacentine” per giocare a Scopa

“Couldn’t leave Italy without picking up some Scopa cards for the kids before heading to Scotland for @COP26”.

Non potevo lasciare l’Italia prima di comprare le carte per i bambini per giocare a scopa, prima di raggiungere la Scozia per il vertice Cop26. Lo scrive il premier canadese Justin Trudeau in questi giorni a Roma per il G20 con i capi di Stato da tutto il pianeta.

Un tweet con tre mazzi di carte e ci sono anche le classiche “piacentine” nella foto a corredo con sullo sfondo la Capitale ritratta di notte. Ecco il tweet: