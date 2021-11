Impennata dei contagi a Piacenza (+105,5%): 300 nuovi casi in una settimana

Coronavirus: impennata, nella settimana dal 15 al 21 novembre, dei positivi a Piacenza (+105,5%), attestandosi a 300 casi rispetto ai 146 dei sette giorni precedenti. E’ quanto riporta l’ultimo report settimanale (15-21 novembre) diffuso dall’Ausl Piacenza sull’andamento dell’epidemia sul territorio. “Se la settimana scorsa potevamo dire di stare meglio di altre Regioni, questa volta non possiamo dirlo. Non stiamo peggio, ma i numeri di questa settimana dicono che siamo nella quarta ondata” – dice il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino -. Per questo motivo è stata data a livello nazionale una forte accelerazione alle terze dosi, potremo evitare di trovarci nella stessa situazione della Germania”.

106 POSITIVI SU 100MILA ABITANTI – Il trend in aumento accomuna Piacenza al resto dell’Emilia-Romagna, dove però il tasso di crescita è decisamente più contenuto, attestandosi su un +40,3%. I numeri restano in crescita anche in Lombardia (+26,2%) e in Italia (+59,2%). Il numero dei nuovi positivi è di 106 su 100mila abitanti a Piacenza, 134 in Emilia Romagna, 106 in Italia.

Cresce anche la percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi eseguiti, che passa da 1,5 % a 2,7%. I nuovi positivi vedono una netta prevalenza per la fascia 0-17 (231) e e in quella 18 – 40 (100).

QUARANTENA – Le persone complessivamente in quarantena o isolamento sono in aumento e passano da 759 a 1264: 450 sono positive, 814 sono contatti stretti o rientri da zone a rischio.

USCA – Questa settimana si registra nuovamente un netto incremento nel numero di richieste alla centrale Usca (Unità speciali di continuità assistenziali) che passano da 221 a 318. E’ il dato più alto del 2021, dice il direttore generale Baldino.

OSPEDALE – In ospedale, gli accessi al Pronto Soccorso di pazienti sono mediamente 5 al giorno, mentre i ricoveri al 21 novembre erano 52. Le persone ricoverate per Covid in Terapia intensiva sono quattro. In settimana si sono registrati sei decessi.

SCUOLA – Sono 66 i nuovi casi positivi riconducibili al mondo scolastico, spalmati su 35 classi di ogni ordine e grado. Le classi con contagi interni sono 15.

CRA – Altri 7 contagi, riconducibili alla struttura Villa Verde di Ancarano. Riguardano 5 ospiti e due operatori.