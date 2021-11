Impronte di donna, nuovo weekend tra libri e musica all’Emporio Solidale

Sabato e domenica si terrà il terzo appuntamento di “Impronte di Donna”, manifestazione promossa da Emporio Solidale Piacenza dal 30 ottobre al 21 novembre, per proporre momenti di riflessione, condivisione e intrattenimento sul tema delle donne.

Questo fine settimana è dedicato al tema “Donne e Arte”. Sabato dalle ore 15 alle ore 18, presso la Sala Riunioni di Emporio Solidale, in via Primo Maggio 62, sarà visitabile la mostra di quadri cuciti “Impronte di pace con la terra”, mentre dalle 18 alle 19.30, sempre in Sala Riunioni, partendo dal testo “Volevo l’abito di Angelica” dell’autrice piacentina Antonella Ballerini, ci faremo accompagnare in un viaggio fra le epoche e le culture per incontrare mode, costumi e abiti al femminile.

Guidano il percorso l’autrice Ballerini e Elena Stendardi, docente di lettere e storia presso il Liceo Cassinari di Piacenza. Domenica pomeriggio sarà possibile visitare la mostra sempre dalle 15 alle 18, mentre a seguire Marilena Massarini intratterrà il pubblico con canti del territorio. Per partecipare all’incontro del sabato e allo spettacolo della domenica è necessario, oltre al possesso del green pass, prenotarsi, inviando una mail a: info@emporiosolidalepiacenza.it