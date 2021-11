In tre mesi 13 patenti ritirate dalla polizia locale Valnure Valchero

Negli ultimi tre mesi, la Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero, guidata dal comandante Paolo Giovannini, ha intensificato le attività e le azioni a favore dei conducenti di veicoli sulle strade, per garantire una sempre maggior sicurezza.

Un particolare impegno è stato posto nell’infortunistica stradale, dove sono stati rilevati 45 sinistri, nei quali in 23 casi gli occupanti hanno riportato lesioni. Grazie anche alla rete di videosorveglianza, sono stati scoperti e sanzionati 4 conducenti che non si sono fermati a seguito di incidenti e danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche e private. Il contrasto ai fenomeni come la fuga su sinistro stradale, guida senza patente ed utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, sono attività di particolare importanza per la Polizia Locale perché evitano il perpetrarsi di conseguenze più gravi agli altri utenti della strada Le attività di accertamento legate all’infortunistica stradale, hanno portato a segnalare alla Prefettura di Piacenza 12 conducenti per la sospensione della patente di guida ed alla denuncia alla Procura della Repubblica di altri 4 conducenti per aver cagionato lesioni colpose gravi.

L’attività di prevenzione e di controllo della circolazione stradale, disposta sulle arterie di maggior traffico e negli orari dove si sono registrati il numero maggiore di incidenti stradali, ha portato al ritiro di 13 patenti di guida, di cui 8 per guida in stato d’ebrezza, 3 per circolazione con patente già revocata da provvedimenti della Prefettura e 2 per guida con patente sospesa per mancanza dei requisiti. Nel controllo della circolazione stradale particolare attenzione è stata posta alle caratteristiche dei veicoli ed ai requisiti per la circolazione: sette i mezzi posti sotto sequestro per mancata copertura assicurativa, per altri cinque è stato disposto il fermo amministrativo per tre mesi. L’azione di prevenzione e controllo nella circolazione stradale ha portato anche alla decurtazione di 2123 punti delle patenti di guida di conducenti.

Durante i controlli sulle strade sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria anche tre conducenti per spaccio di sostanze stupefacenti, dei quali uno è stato arrestato, mentre altri tre sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.