Inaugurata la nuova sede del Gruppo Cinofilo “La Lupa” in via Bubba

Con la manifestazione “Cani nel soccorso”, è stata inaugurata la nuova sede operativa del Gruppo cinofilo “La Lupa” in via Bubba 43 a Piacenza. Nonostante la giornata fredda già invernale non è mancato il pubblico per ammirare il programma di dimostrazioni professionali – in campo anche l’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza – ed esibizioni sportive di Mondioring (disciplina che evidenzia, in una serie di prove, l’affinità nel binomio tra cane e conduttore), Disc Dog, che permette di ammirare salti e veloci evoluzioni dell’animale nell’afferrare al volo il frisbee, e Obedience, in cui si mette alla prova l’educazione degli amici a quattro zampe e il rispetto delle regole di comportamento apprese.

In scena anche una dimostrazione dedicata a soccorso e ricerca in Protezione Civile, fulcro dell’attività del Gruppo cinofilo La Lupa” che, dopo oltre 15 anni trascorsi presso la sede operativa di via XXIV Maggio, si è ora trasferito nell’area verde comunale di via Bubba, nelle vicinanze della Casa di Iris. A portare il suo saluto anche il vice sindaco e assessore alla Tutela Animali Elena Baio.