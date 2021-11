Iniziative per la terza età, visite guidate all’Archivio di Stato e al Castello di Torrechiara

Si apriranno giovedì 18 novembre, contattando – tra le 8.30 e le 12.30, sino ad esaurimento dei posti disponibili – i numeri 0523-492724 e 0523-492743, le iscrizioni per le prossime iniziative culturali e turistiche che l’Ufficio Atività socio-ricreative rivolge ai cittadini over 65 residenti a Piacenza. Gli appuntamenti, organizzati nel rispetto della normativa anti Covid, richiedono il possesso di green pass per la partecipazione e l’uso della mascherina.

In calendario tre visite guidate, gratuite, all’Archivio di Stato, organizzate in collaborazione con la direttrice Anna Riva: lunedì 22 e mercoledì 24 novembre si andrà alla scoperta della mostra “Piacenza in bicicletta. Storie e pedalate tra Ottocento e Novecento”, mentre lunedì 29 l’itinerario sarà sul tema “Ruoli matricolari. Soldati piacentini e la Grande Guerra”, con illustrazione della preziosa raccolta documentaria che consente di ricercare i nominativi dei concittadini che hanno combattuto nel primo conflitto mondiale. Qualora le adesioni eccedano i posti disponibili, le iniziative verranno riproposte per soddisfare tutte le richieste pervenute.

Giovedì 25 novembre, inoltre, è in programma una gita sulle colline parmensi, con visita guidata al maestoso Castello di Torrechiara cui seguirà – dopo il pranzo libero – la tappa alla Rocca di Sala Baganza, che fu dimora dei Farnese. Il costo, comprensivo di spostamenti in bus e ingressi ai manieri, è di 12 euro, da corrispondere previo appuntamento presso l’Ufficio Attività socio-ricreative.