Intossicazione da Belladonna all’ospedale “Non era uno stregone, ma un giardiniere”

Cieco come un pipistrello, caldo come una lepre, secco come un osso, rosso come una barbabietola, matto come un cappellaio. No, non è un indovinello di qualche favola per bambini, ma piuttosto la traduzione italiana di un promemoria medico anglosassone (l’originale è Blind as a bat, hot as a hare, dry as a bone, red as a beet, and mad as a hatter) per riconoscere i sintomi da intossicazione di quella che è probabilmente la più famosa tra le cosiddette “piante delle streghe” – giusto per rimanere in tema Halloween – ovvero la Atropa Belladonna.

Protagonista della vicenda un 32enne, giunto al Pronto soccorso cittadino nel corso del lockdown con alterazioni del visus persistenti. Dopo alcuni controlli i sanitari hanno quindi ipotizzato un intossicazione acuta causata da Belladonna, supportati nella considerazione anche dall’attività professionale del giovane uomo. “Non si trattava di stregoneria – commenta dottor Antonio Agosti, medico di Pronto soccorso e responsabile aziendale di Tossicologia clinica d’urgenza -, ma di contatto prolungato con la pianta, dato che eravamo di fronte a un giardiniere”. L’equipe guidata da Agosti ha quindi contattato il Centro antiveleno di Pavia che ha confermato la reversibilità del sintomo. Il paziente è stato dimesso dopo circa 4 ore, fissando anche un successivo controllo clinico a cui però – riferiscono i medici – non si è presentato.

Pianta erbacea perenne, velenosa, la Belladonna in Italia si incontra tipicamente nei boschi montani: ha fiori di colore bruno-rosso e produce bacche di colore nerastro. In epoca medioevale il suo uso è legato ai rituali di cura nelle comunità rurali, solitamente guidati da figure femminili abili a mescolare magia, superstizione e conoscenza delle arti naturali. Dal XVI secolo, questi eventi collettivi – caratterizzati da allucinazioni, danze frenetiche, urla – vennero pesantemente condannati dalla Chiesa con l’accusa di eresia, magia nera e satanismo. Tra le ipotesi più accreditate dei comportamenti fuori dall’ordinario di coloro che partecipavano ai rituali, vi è quella secondo cui questi altro non erano che la conseguenza dell’assunzione di alcune piante con effetti neurotossici: la Datura stromonium, lo Hyoscyamus niger e, per l’appunto, la Belladonna. Atropina e Scopolamina sono gli alcaloidi tossici contenuti in queste tre piante: entrambe bloccano in modo reversibile i recettori colinergici e in particolare impediscono l’interazione tra acetilcolina e i recettori muscarinici. L’assunzione della Atropa Belladonna fa seguire alla fase allucinatoria ed eccitatoria sintomi di avvelenamento come – ora il ritornello iniziale diventa più chiaro – dilatazione delle pupille, secchezza delle fauci, rossore cutaneo, disturbi cardio-circolatori con accelerazione del polso, ed infine paralisi respiratoria.

I casi di intossicazione da Belladonna non sono però qualcosa di relegato a un passato un po’ oscuro ed antiscientifico. Ancora oggi, infatti, seppur rari, non mancano gli episodi di ricovero in ospedale conseguenti all’assunzione della pianta. Il recente caso che ha toccato Piacenza è stato presentato dal dottor Antonio Agosti, medico di Pronto soccorso e responsabile aziendale di Tossicologia clinica d’urgenza, e la sua equipe al 20esimo congresso nazionale di Tossicologia, svoltosi nei giorni scorsi a Bologna.