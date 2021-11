Investito da un camion a San Nicolò, soccorso 75enne

Pedone investito a San Nicolò, non è grave. È successo poco dopo le 9 della mattina di giovedì 4 novembre lungo la via Emilia Pavese. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta, un camion che trasportava una ruspa ha investito un 75enne in prossimità delle strisce pedonali. Il pedone, che ha riportato alcuni ematomi, è stato soccorso da una ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e dall’auto medica del 118, è stato quindi condotto al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti.