Irma Siri (VO2 Team Pink) premiata premiata dall’Unicef. Donata la maglia alla principessa Nina di Seborga

Sabato di gala per il VO2 Team Pink a Villa Nobel a Sanremo, dove la giovane ciclista ligure Irma Siri (Allieva in forza al Ciclismo giovanile VO2 Team Pink che cura il vivaio delle “panterine”) è stata premiata ufficialmente dall’Unicef di Imperia e dall’Universum Academy Switzerland (Organizzazione non governativa svizzera) in occasione della Giornata universale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Irma – classe 2006 – ha ricevuto il premio “Rebecca Ballestra” con una targa che ringrazia ufficialmente la ciclista “per il tuo impegno nello sport che fa comprendere ai bambini che con l’impegno e il sacrificio si possono ottenere eccellenti risultati. Sii sempre d’esempio per i più piccoli”.

Contestualmente, la Siri è stata candidata come miglior eccellenza giovanile al prossimo concorso di Universum Academy (rappresentata nella serata da Gulshan Jivraj Antivalle) a Rimini. Alla serata hanno partecipato anche Colomba Tirari (in rappresentanza di Unicef Imperia) e la principessa Nina di Seborga: quest’ultima ha ricevuto in omaggio da Sun Ning (consigliere del VO2 Team Pink) una divisa ufficiale del team ciclistico piacentino.