L’82% dei ricoverati in terapia intensiva “no vax”. L’appello di Donini: “Vaccinatevi!”

Lo dico col cuore VACCINATEVI !! Oggi sono 57 le persone in terapia intensiva COVID. Di queste 10 vaccinati (età media 72 anni) e 47 non vaccinati (età media 59 anni). L’82% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato!!!

Sono le parole dell’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini che su Facebook ha voluto fare un appello accorato a chi non si è ancora vaccinato. Corredato dei numeri sulla condizione degli ammalati gravi nella nostra regione: in sintesi l’82 per cento dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. E questa percentuale è un argomento inoppugnabile, oggettivo sulla capacità di protezione offerta dal vaccino. Il post di Donini è stato rilanciato anche dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: