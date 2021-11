La bici da trekking Pegasus Solero: diversi colori e massima qualità – anche come e-bike

Con la Pegasus Solero scegli una bici da trekking di alta qualità. La bici è adatta per le gite in città così come per le gite fuori porta e per i tour in bicicletta più lunghi nel tempo libero e in vacanza. La Pegasus Solero è disponibile in diversi colori e altezze del telaio. Se decidi di ordinare online, puoi confrontare direttamente i modelli. Prima di fare una lista, dovresti considerare se vuoi acquistare la bici da trekking con o senza assistenza motore.

E-bike o bici classica: la decisione giusta

La Pegasus Solero è uno dei tanti modelli di bici sul mercato che puoi acquistare come versione classica o come e-bike. In termini di prezzo, questa decisione gioca un ruolo non trascurabile, perché l’e-bike costa circa 2.000 euro in più. Nell’uso quotidiano, invece, una e-bike offre alcuni vantaggi:

Puoi padronare le pendenze più facilmente

Non sudi tanto, il che è un vantaggio per il pendolarismo

Il supporto può essere attivato in quattro fasi o disattivato completamente

I lunghi tour non sono così ardui con la motorizzazione

Puoi anche aumentare il tuo livello di forma fisica con una e-bike

La versione motorizzata della Pegasus Solero è dotata di un motore centrale Bosch. Questi motori non sono solo particolarmente potenti: a differenza dei motori anteriori o posteriori, sono installati lì in modo da sviluppare la potenza, in particolare sui pedali. Questo ti offre un’esperienza di guida particolarmente autentica. Alla guida sembra di viaggiare con il vento in poppa. Con i livelli di supporto determini quanto fortemente vorresti percepire questa sensazione. In alternativa, puoi optare per la versione classica senza motorizzazione. Entrambe le varianti ti offrono un telaio stabile, cambi di marcia flessibili e freni di alta qualità. La posizione di seduta è molto comoda, tanto che la bici da trekking è adatta anche per lunghi tour senza restrizioni.

Scegli il modello giusto

I modelli differiscono l’uno dall’altro in vari criteri. La dimensione della girante è di 28 pollici. Puoi ordinare tutti i modelli in diverse altezze del telaio e adattarli così alle dimensioni del tuo corpo. Ottieni il Pegasus Solero per donne e uomini. Decidi se vuoi guidare con un freno a contropedale o con una ruota libera e due freni a mano. Prendi un’altra decisione importante per quanto riguarda il cambio: i modelli senza motore sono generalmente dotati di un deragliatore. Se scegli la Pegasus Solero con motore centrale Bosch, guiderai con un cambio al mozzo. Il deragliatore offre 24 marce, il mozzo otto.

Tante cornici e colori tra cui scegliere

I singoli modelli si differenziano ancora per la struttura del telaio, ma anche per il colore. Oltre ai classici colori della bici nero, blu e bianco, puoi scegliere anche tonalità alternative. L’aspetto della cornice dovrebbe corrispondere al tuo gusto individuale. Dai un’occhiata alle immagini dei diversi modelli e decidi se preferisci il classico look da bici o se vuoi optare per una variante moderna. Con tutti i modelli puoi essere certo di scegliere un telaio stabile e quindi un uso a lungo termine.