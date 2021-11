La Conad Alsenese non vuole fermarsi: duello a Campagnola Emilia

Non fermarsi. Il primo successo stagionale ottenuto nel derby piacentino contro Gossolengo non accontenta la Conad Alsenese, che sabato andrà a caccia di continuità in B1 femminile (girone D) sfidando in trasferta il Tirabassi & Vezzali, compagine reggiana che attenderà le gialloblù nella “tana” di Campagnola Emilia con fischio d’inizio alle 18 per la sfida della quinta giornata d’andata. Il rotondo 3-0 nella sfida provinciale ma soprattutto l’aver rotto il ghiaccio ha rilanciato il morale della Conad, che dall’altra parte della rete troverà un avversario lanciato, come testimonia il terzo posto in classifica a quota 9 punti.

“Contro il Fumara – spiega coach Enrico Mazzola – abbiamo offerto una prestazione più convincente rispetto alle precedenti tre partite, esprimendo un po’ meglio la nostra pallavolo anche se manchiamo ancora di continuità. Avremmo potuto mettere in sicurezza il 3-0, invece abbiamo rischiato un po’. La ricezione ha fatto la differenza: noi siamo stati a buoni livelli, mentre Gossolengo ha faticato, anche forse per merito della nostra battuta. Ora dovremo ribadire la prestazione anche fuori casa”. Quindi aggiunge. “Campagnola ci ha battuto in amichevole, ha esperienza in posto quattro con Fanzini e al centro Fava sta giocando molto bene; inoltre, è stata inserita un’opposta mancina che nel test pre-campionato aveva giocato poco. E’ una squadra completa e solida; noi dovremo cercare di giocare al meglio la nostra pallavolo, poi vedremo se basterà per vincere contro questo avversario”.

L’AVVERSARIO – Il Tirabassi & Vezzali è allenato da Simone Longagnani e nelle proprie fila annovera due grandi ex di Alseno: la schiacciatrice Caterina Fanzini (che in A1 a Bergamo ha vinto anche uno scudetto e una Champions League) e la centrale Alessandra Fava, entrambe tra le protagoniste della promozione dalla B2 alla B1 nella stagione 2018/2019. “Ad Alseno – ricorda “Cate” Fanzini – ho giocato per ben quattro stagioni raggiungendo anche la promozione in B1. È stato un bel percorso, ora ci incontriamo nuovamente ma da avversari: sarà sicuramente stimolante”.

A presentare la sfida, invece, è coach Longagnani. “Sarà sicuramente una partita difficile, sulla carta la Conad è una bella squadra e probabilmente ha pagato un po’ il calendario non facile nelle prime giornate. Ha ottime individualità e un allenatore come Mazzola che arriva dalla serie A. Per quanto ci riguarda, c’è un ottimo clima tra tutte le componenti, dopo il ko iniziale contro Cremona ci siamo molto uniti fin da subito e abbiamo continuato a lavorare con entusiasmo. Veniamo dalla bella vittoria di Cesena, dove abbiamo giocato fin qui la nostra miglior partita, ma sappiamo come ogni match sia a sé. Contro Alseno mi aspetto una partita bella ed equilibrata, non mi fido della Conad; abbiamo obiettivi ben diversi dai loro, per centrare la salvezza dobbiamo conquistare più punti possibili e il fattore campo può essere un vantaggio per noi”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Marcello Rutigliano e il secondo arbitro Denise Mary Rose Bianchi.

IL TURNO – Questo il programma della quinta giornata d’andata del girone D di serie B1 femminile: Certosa Volley-Csv-Ra.Ma. Ostiano, Tirabassi & Vezzali-Conad Alsenese, Csi Clai Imola-Volley 2001 Garlasco, Fumara MioVolley Gossolengo-Bleuline Forlì, Esperia Cremona-Elettromeccanica Angelini Cesena, Emilbronzo 2000 Montale-Fos Wimore Cvr.

LA CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 11, Csi Clai Imola 10, Tirabassi & Vezzali 9, Volley 2001 Garlasco, Elettromeccanica Angelini Cesena, Esperia Cremona 7, Bleuline Forlì 6, Fos Wimore Cvr 5, Csv-Ra.Ma. Ostiano 4, Conad Alsenese, Fumara MioVolley Gossolengo 3, Certosa Volley 0.

DIRETTA FACEBOOK – La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Osgb Volley Campagnola Emilia.