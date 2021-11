La Gas Sales Bluenergy a Padova a caccia di riscatto

Torna subito in campo la Gas Sales Bluenergy Piacenza, reduce dal match perso 3-1 a Trento, di scena domenica sera (ore 20 e 30) in trasferta contro la Kioene Padova.

Se i biancorossi sono a caccia di riscatto, lo stesso si può dire dei padroni di casa, sconfitti a Taranto nell’ultimo turno di campionato dopo tre vittorie. I patavini hanno 7 punti in classifica, mentre la formazione emiliana è ferma a 13. Le due squadre si sono sfidate solo 7 volte in Serie A: l’unico successo dei veneti risale all’inizio della passata stagione ed è andato in scena nel match del Girone B per gli Ottavi di Coppa, un 3-1 molto tirato proprio alla Kioene Arena. Tre gli ex nei roster tra cui spicca Stern, lo scorso anno a Padova. Tra i padroni di casa Volpato è a 2 attacchi da quota 1000.

Andrea Canella (Kioene Padova): “La prestazione di Taranto ci è servita da lezione per capire che nulla è scontato in questo campionato. Siamo giovani quindi possono capitare anche giornate come quella. Con Piacenza è un’altra partita molto difficile ma come sempre faremo il massimo per mettere in difficoltà l’avversario. In più avremo con noi il nostro pubblico che non fa mai mancare il suo supporto”.

Alessandro Tondo (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Stiamo ancora metabolizzando la sconfitta con Trento che è avvenuta contro una grande squadra. Loro hanno giocato bene però da parte nostra rimane un po’ di rammarico, probabilmente per qualcosa in più che poteva essere fatta. Oggi andremo ad analizzare che cosa non sta andando troppo bene dalla nostra parte e cercheremo di far sì che non accada anche contro Padova”.

PRECEDENTI: 7 (1 successo Kioene Padova, 6 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Andrea Canella a Piacenza nel 2018/19; Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18, Toncek Stern a Padova nel 2020/21.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Marco Volpato – 2 attacchi vincenti ai 1000 (Kioene Padova), Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), 7 attacchi vincenti ai 1000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera: Maxwell Philip Holt – 5 battute vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza) .

La classifica : Cucine Lube Civitanova 19, Itas Trentino 19, Sir Safety Conad Perugia 15, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Vero Volley Monza 13, Kioene Padova 7, Gioiella Prisma Taranto 7, Leo Shoes PerkinElmer Modena 6, Top Volley Cisterna 6, Allianz Milano 6, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 6, Verona Volley 2, Consar RCM Ravenna 1. 2 incontri in meno: Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes PerkinElmer Modena, Top Volley Cisterna, Allianz Milano, Verona Volley;

1 incontro in più: Cucine Lube Civitanova;

3 incontri in meno: Kioene Padova;

1 incontro in meno: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.