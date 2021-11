La Pallavolo Sangiorgio cede in casa contro il Volley Stadium

Prima sconfitta in campionato per la Pallavolo Sangiorgio. Mirandola, che si conferma ‘bestia nera’ (terza vittoria consecutiva negli scontri diretti), conquista il palazzetto dello sport di viale Repubblica in tre parziali. Nel primo set non completa la rimonta, nel secondo, invece ha sprecato un consistente vantaggio mentre nel conclusivo è rimasta in balia delle avversarie, un Volley Stadium, ordinata, ben messa in campo da coach Luciano Molinari, brava a fruttare gli errori delle piacentine, esaltando alcune individualità come Natali e Sala. Alla Pallavolo Sangiorgio non bastano i 10 punti di Hodzic ed i 9 di Marc.

La Pallavolo Sangiorgio parte con Salimbeni-Hodzic, Tonini-Marc, Zoppi-Molinari e Tacchini. Le modenesi rispondono con Orlandini-Poltronieri, Natali-Bernardoni, Moretti-Sala e Calanca. Inizio difficile per la formazione di casa che subisce un parziale di 0-5, Marc ed Hodzic provano ad accorciare, Mirandola allunga sino al 5-13. Marc e Gilioli suonano la carica e D’Adamo entra al posto di Molinari, ed un ace di Zoppi sigla il 10-16, punto su punto si concretizza la rimonta con un muro di Zoppi, 18-18. Nel finale il Volley Stadium allunga e chiude 21-25. Nel secondo parziale la Pallavolo Sangiorgio entra con un piglio diverso. Lo dimostrano gli attacchi vincenti di Gilioli, le albicelesti si portano sul 14-8 e sul 16-14. Un break di uno a cinque fa girare l’ago della bilancia alla squadra di casa alle ospiti (17-19). Un ace di Marc pareggia i conti e Tonini trova il nuovo vantaggio, 21-20. Alcuni errori e gli attacchi gialloblù permettono al Volley Stadium di andare sul 21-24, la Pallavolo Sangiorgio annulla tre set point Sotto di due zet a zero la squadra di casa fatica ad entrare nel terzo set. Hodzic sigla il 2-8 e prende il via della squadra di casa (9-13). Un fuoco che viene spento subito dalla verve offensiva del Volley Stadium che archivia 16-25. Nel prossimo turno la Pallavolo Sangiorgio affronterà la Galaxy Inzani Volley, sabato 6 novembre alle 19.

Pallavolo Sangiorgio-Volley Stadium Mirandola 0-3 (21-25, 24-26, 16-25)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico, Perini, Gilioli 6, Molinari 1, Salimbeni, Tonini, 3 Viaroli (L), Zoppi 2, Hodzic 10, Marc 9, D’Adamo 1. All.: Capra.

Volley Stadium Mirandola: Orlandini, Natali, Sala, Moretti, Poltronieri, B. Calanca (L), M. Calanca, Raimondi, Perani, Cucereanu, Zanni, Galli, Bernardoni, Cardinali. All.: Molinari.