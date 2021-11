La Prefettura “Manifestazioni pubbliche di protesta vietate in centro storico”

A Piacenza manifestazioni di protesta vietate in centro storico. E’ quanto emerso dall’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che, “esaminato il quadro di contesto e l’andamento della curva pandemica, ha individuato le aree sensibili interdette fino al prossimo 31 dicembre interdette alle manifestazioni, no-green pass e altre, confermando un orientamento già in essere dalla scorsa estate”.

“Nel rispetto del principio di proporzionalità – comunica la Prefettura di Piacenza -, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito ed espressione fondamentale della vita democratica di riunirsi e manifestare liberamente in luogo pubblico, è stata confermata l’esclusione dalle manifestazioni pubbliche di protesta dei seguenti luoghi della città di Piacenza, di particolare interesse per l’ordinato svolgimento della vita della comunità: Piazza Cavalli, Piazza Duomo, Via XX Settembre, Corso Vittorio Emanuele II, Largo Cesare Battisti”.

Eventuali ulteriori restrizioni riguardanti altri luoghi sensibili – viene precisato – “sono demandate alla valutazione caso per caso e al monitoraggio periodicamente effettuato, sempre secondo il principio di proporzionalità”.