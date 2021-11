La Primavera del Piace vince col Mantova. Tutti i risultati delle giovanili

Piacenza Calcio, i risultati del weekend del settore giovanile

La Primavera 4 torna vittoriosa dalla trasferta sul campo del Mantova. La squadra di mister Tretter batte 2-1 i virgiliani nella prima giornata di ritorno, nonostante l’inferiorità numerica dal 14’ del primo tempo, grazie alle reti realizzate da Ibhadon e Compaore e si conferma in vetta alla classifica. Arriva invece una sconfitta per l’Under 15 di Bertolini nel recupero del match con il Renate che si impone 3-0. Per quanto riguarda il settore femminile nel campionato Under 17 le ragazze di mister Imprezzabile si arrendono all’Imolese al termine di una gara scoppiettante con il risultato finale di 4-3 a sfavore delle biancorosse. Infine l’Under 14 vince il derby con la Reggiana per 2-1, in goal Di Tanto e Pizzi, mente il gruppo Under 13 viene superato dal Parma.

PRIMAVERA 4

MANTOVA – PIACENZA 1-2

MANTOVA: Napoli, Garbin (87’ Marrazzo), Bruno (74’ Ahib), Riemma, Malavasi, Afretti, Vetere (74’ Colombo), Zerman (46’ Ghisi), Falancia, Canalini, Ferrari (54’ Cerani). All. Gallusi

PIACENZA: Galletti, Campanati, Ruiz, Villoni, Borsatti, Ghisoni (46’ Ibhadon), Fedeli (78’ Cloralio), Boffini, Grossi (15’ Tortora), Ziliotti (67’ Riva), Compaore (78’ Turra). All. Tretter MARCATORI: 53’ Ibhadon; 60’ Compaore; 79’ Colombo

UNDER 17 FEMMINILE

IMOLESE – PIACENZACALCIO 4-3 PIACENZA: Bellani, Bozzetti, Tanzi, Bottini, Bozzoni, Bossi, Vallavanti, Riva, Indelicato, Chiesa, Zaini, Orsi, Younis, Garbazza S., Rancati, Bartoletti, Napolitano. All. Imprezzabile

MARCATORI PIACENZA: Bartoletti; Chiesa; Riva

UNDER 15

RENATE – PIACENZA CALCIO 3-0

RENATE: Alfini, Scalzo, Oleoni (66’ Zaffaroni), Gornati (66’ Diana), Aloe, Stagi, Ferrari (61’ Valsecchi), Galimberti, Serra (61’ Tessari), Valerin, Pellucchi (50’ Torri). All. Nodari

PIACENZA: Bianchi, Parmesani (35’ Granata), Serdani (61’ Amon), Maserati, Costantini (61’ Ciotola), Delmiglio, D’Angelo (45’ Montebelli), Curti (45’ Rossi), Macchitella, Velardi (61’ Savoretti), Riboni. All. Bertolini

MARCATORI: 31’ Valerin; 38’ Serra; 52’ Torri

UNDER 14

PIACENZA CALCIO – REGGIANA 2-0

PIACENZA: Ticchi, Terzi, Muzio, Demartini, Simeone (35’ Vitale), Cavalli, Spelta, Pizzi, Di Tanto (65’ Pugliese), Desiderato, Hohota (60’ Martorelli). All. Chierici

MARCATORI PIACENZA: 52’ Di Tanto, 55’ Pizzi

UNDER 13

PARMA – PIACENZA CALCIO 4-1 (risultato FIGC)

PIACENZA: Battini, Polenghi, Dellagiovanna, Granata, Guzzaloni, Ghisoni, Ragno, Guglielmo, Chierici, Di Giacomo, Piacentini, Rusca, Caramatti. All. Montagna