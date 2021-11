La redazione di “Universi” torna a riunirsi in presenza dopo oltre un anno e mezzo

Torna a riunirsi in presenza la redazione di “Universi”, dopo oltre un anno e mezzo di incontri online e call via Skype. Hassan, Roberta, Alex, Micaela (assente soltanto Chiara per un’indisposizione) insieme al coordinatore Fabio Franceschetti, Davide Chiappini e Mauro Ferri di PiacenzaSera.it si sono visti finalmente di persona per pianificare l’attività redazionale della “nuova stagione”.

Prosegue dunque per il quarto anno il progetto che coinvolge alcuni giovani disabili che desiderano continuare a formarsi e arricchirsi culturalmente e hanno dato vita a una redazione giornalistica e alla rubrica fissa sul nostro quotidiano online. Tutti gli articoli di Universi sono pubblicati qui.

Interviste, approfondimenti sulla vita universitaria, articoli sulla società, ma non solo: sono questi i contenuti della rubrica che la redazione ha trattato nei mesi passati, anche nel periodo del lockdown, e che continueranno ad animare la rubrica su PiacenzaSera.it. A dare vita al progetto l’Università Cattolica e il Comune di Piacenza, con un obiettivo che non è cambiato sin dal suo debutto: superare le fragilità con l’amore per la scrittura e la volontà di comunicare agli altri le proprie esperienze dirette, con un focus particolare sulla scoperta delle persone e delle attività all’interno dell’ateneo piacentino.