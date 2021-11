“La sicurezza è una scelta, non fortuna” Anmil in cattedra alle scuole superiori

Anche quest’anno Anmil Piacenza è impegnata nell’attività di promozione della salute e sicurezza nelle scuole superiori piacentine, con un percorso iniziato a dicembre 2016 con l’Istituto Istruzione Superiore Marconi di Piacenza, e finalmente lo farà in presenza con i suoi testimoni della sicurezza sul lavoro.

«Con la scuola ISII Marconi, prima grazie alla professoressa Mariateresa Cantarelli e poi in accordi con la prof. Opizzi Angela, si è instaurato veramente un ottimo rapporto di collaborazione – sottolinea il Vice Presidente Territoriale di Anmil Piacenza Giovanni Ferrari che sarà sempre presente ai vari incontri che si terranno i giorni 15 novembre, 16 novembre, 18 novembre, 19 novembre, 22 novembre, 23 novembre e il 26 novembre per 4 ore ogni appuntamento – che ci permette di continuare a portare la testimonianza diretta di infortunati sul lavoro per meglio sensibilizzare i ragazzi che a breve si affacceranno sul mondo del lavoro. I numeri del fenomeno infortunistico di questi mesi del 2021 ci dicono con drammaticità quanti rischi si corrono negli ambienti lavorativi del nostro paese ed avere futuri lavoratori informati e formati è un buon modo per provare ad evitare almeno in parte tutto questo scempio”.

Agli studenti dell’istituto, come ormai da diversi anni, viene proposto e realizzato un percorso formativo sulla normativa della sicurezza di primo livello realizzato dagli insegnanti della scuola, ed uno ad alto rischio offerto dalle associazioni di categoria Confindustria, Confapi, UPA e CNA, che collaborano da anni con la scuola. “A questi fondamentali percorsi proposti ai giovani studenti – sottolinea il presidente territoriale Maurizio Manfredi – Anmil Piacenza crede sia fondamentale affiancare la voce diretta di chi sul lavoro ha subito un grave infortunio con le conseguenze che ne sono derivate, per stimolare concretamente l’interesse e la coscienza dei ragazzi sul tema della sicurezza, in modo che diventino consapevoli che la vita va tutelata con comportamenti corretti in ogni ambito e che questo può contribuire significativamente a preservare anche la nostra integrità fisica».

Gli incontri dal titolo “La sicurezza è una scelta, non fortuna”, vedranno come testimoni la presenza, oltre che di Giovanni Ferrari, che come abbiamo visto è il motore di questa meritevole iniziativa, del presidente Maurizio Manfredi, dei Consiglieri Roberto Carini e Federica Zuccolini, del volontario Giulio Minetti, che rappresentano le tipicità diverse di infortunio; in tale occasione verrà anche proiettato un estratto del docufilm sul Tour per la Sicurezza sul Lavoro realizzato in prima persona dall’attuale consigliere nazionale Anmil Bruno Galvani, un pellegrinaggio laico di 50 giorni attraverso i luoghi italiani segnati dalle più grandi tragedie causate dal lavoro killer e dall’esposizione all’amianto. «Siamo onorati di essere stati chiamati come testimonial per questa iniziativa, che vorremmo ampliare anche ad altre scuole superiori e primarie del territorio – conclude Giovanni Ferrari – nella consapevolezza che la testimonianza diretta da parte di chi ha subito un infortunio sul lavoro sia il modo più efficiente per raggiungere efficacemente la sensibilità dei giovani studenti».