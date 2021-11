La sicurezza sul lavoro spiegata agli studenti: Confapi Industria in cattedra al “Marconi”

È in programma mercoledì 24 novembre alle ore 11 nella sede dell’Isii Marconi l’incontro “Cultura della Sicurezza. Chi è l’assassino? E come fermarlo” organizzato da Confapi Industria Piacenza in collaborazione con la Fondazione LHS di Saipem. L’iniziativa, dedicata al tema della sicurezza sul lavoro, si rivolge agli studenti dell’Isii: la relatrice sarà Erika Filati di Saipem, preceduta dal presidente di Confapi Industria Piacenza Giangiacomo Ponginibbi.

L’incontro rientra in un ciclo di appuntamenti organizzati dall’Isii Marconi sul tema della sicurezza sul lavoro: a curarli sono le docenti Angela Opizzi e Mariateresa Cantarelli. Qualche settimana fa si è svolto un primo incontro con l’Anmil di Piacenza e in particolare con alcuni invalidi sul lavoro: agli studenti viene proposto e realizzato un percorso formativo sulla normativa della sicurezza di primo livello realizzato dagli insegnanti della scuola e uno ad alto rischio offerto da alcune realtà piacentine che collaborano da anni con l’Isii Marconi, come appunto Confapi Industria Piacenza.