La Vap Uyba esce sconfitta dalla trasferta di Parma

Prestazione sottotono per le ragazze della MPM VAP/UYBA, che escono dal campo di Parma sconfitte col parziale di 3-0.

Partita subito in salita per le piacentine; dopo i primi scambi giocati alla pari, le ragazze di coach Piazza accelerano e piazzano diversi punti di distacco tra loro e le ospiti, aggiudicandosi così il primo set. Nel secondo parziale la VAP/UYBA si riprende e, grazie a un’ottima fase difensiva, rende molto più complicato il gioco offensivo delle parmensi che faticano a mettere palla a terra. Il set viene giocato punto a punto, Iacona e Polenghi trascinano l’attacco della Volley Academy Piacenza, ma le parmigiane riescono comunque ad avere la meglio. Il terzo parziale è di fatto una copia del primo: la VAP/UYBA perde incisività e manca di attenzione nella fase di muro/difesa, rendendo la vita facile alle schiacciatrici di Parma. Le ragazze di coach Mineo provano a reagire, ma il set si conclude 25-14 in favore delle padrone di casa, che ottengono la quarta vittoria consecutiva restando attaccate al gruppo di testa del campionato.

La VAP/UYBA dovrà invece provare a ripartire dal derby di sabato prossimo contro il Busa MioVolley Gossolengo.

EDILIZIACROBATICA S.C. PARMA – MPM VAP/UYBA 3-0 (25-12; 25-23; 25-14)

S.C. PARMA: Bossi, Colombini, Dondi, Gonnella, Lopresti, Malpeli, Manotti, Massera, Melioli, Pignoli, Serio, They, Trezzi (C), Mantelli (L1), Antonellis (L2). Allenatori: Piazza – Misseri

VAP/UYBA: Carini, Ferrari, Iacona, Magnabosco, Mozzi, Paounov, Polenghi, Ruggeri, Soragna, Zlatanov (C), Zucchi, Gazzola (L1), Gionelli (L2). Allenatori: Mineo – Chiodaroli