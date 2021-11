“La Vetrina più bella” di Rottofreno e Gragnano: concorso natalizio per i commercianti

Dopo il successo dello scorso anno, è al via la seconda edizione del concorso “La Vetrina più bella”, che nasce all’interno del progetto “Scopri Rottofreno e…Gragnano Trebbiense” e il cui obiettivo è quello di dare un segnale per stimolare i negozianti del centro commerciale naturale dei Comuni di Rottofreno e Gragnano Trebbiense ad abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamino la tradizione del Natale, affinché in questo periodo particolarmente complesso per il commercio locale i cittadini trovino una maggiore atmosfera di festa e siano incentivati a scegliere di compiere i propri acquisti nei negozi del centro commerciale naturale.

“Il concorso delle vetrine – sottolinea il Sindaco di Rottofreno Paola Galvani – permette ai commercianti di fare promozione della loro attività, contribuendo in modo significativo ad infondere spirito natalizio nel nostro paese, aiutandoci a creare e diffondere l’atmosfera magica del Natale. Queste vetrine, illuminate e completamente ridisegnate segneranno i percorsi dello shopping del nostro territorio”. Aggiunge l’Assessore al Commercio Stefano Giorgi: “Visto l’esito positivo della prima edizione del concorso, non abbiamo avuto dubbi a riproporre l’iniziativa che permette ai nostri commercianti una notevole visibilità della vetrina e dei loro prodotti, il tutto a titolo gratuito. Un’importante occasione di promozione delle attività commerciali che raggiungerà, grazie ai social network, potenziali clienti dei comuni limitrofi che quotidianamente transitano sugli assi viari del nostro comune.” Per il Comune di Gragnano Trebbiense il Sindaco Patrizia Calza: “Chiediamo alla comunità di stare vicino al commercio locale comprando nei negozi dei nostri commercianti, ma anche di lasciarsi coinvolgere tutti, commercianti e cittadini, in quello che è poco più di un gioco ma è importante. Partecipare al gioco aiuta a far sentire tutti più parte di una stessa comunità”.

Al progetto partecipano anche le Associazioni di Categoria Confesercenti Piacenza e Confcommercio Piacenza, con il prezioso supporto dei rispettivi direttori. “Auspichiamo – commenta Fabrizio Samuelli, Direttore Confesercenti Piacenza – che il concorso possa permettere, come avvenuto nella scorsa edizione, di stimolare ed al punto stesso valorizzare il lavoro, l’impegno, la dedizione di imprese, negozi, pubblici esercizi che rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo, mantenimento e l’esistenza stessa delle comunità in cui sono collocate”. Aggiunge Gian Luca Barbieri, Direttore Confcommercio Piacenza: “È sicuramente molto importante riproporre anche quest’anno un concorso che ha riscosso grande successo ed ha avuto un alto indice di gradimento e contribuisce in maniera particolarmente efficace alla visibilità degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, soprattutto nel periodo natalizio”.

Chi può partecipare? Il concorso è aperto a tutte le attività di vicinato commerciali, artigianali e pubblici esercizi, dotati di vetrina, ubicate sui territori comunali di Rottofreno e Gragnano Trebbiense. La partecipazione al concorso è libera, volontaria e gratuita. I negozi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina, secondo la loro libera interpretazione e fantasia purché siano rispettati gli accorgimenti relativi al buon gusto ed al decoro. Gli allestimenti decorativi dovranno essere necessariamente visibili dalla pubblica via. Ai partecipanti saranno dedicati dei contenuti personalizzati sui canali social di Scopri Rottofreno e Scopri Gragnano, per promuovere le loro attività e sostenere il piccolo commercio.

Come partecipare? – L’adesione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 1° Dicembre 2021, ore 23:59, attraverso la compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Rottofreno al seguente indirizzo www.comune.rottofreno.pc.it, o reperibile presso l’Ufficio Commercio – SUAP, e del Comune di Gragnano Trebbiense al seguente indirizzo www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it o reperibile presso l’Ufficio Affari Generali-Segreteria e dovrà essere consegnato con le seguenti modalità:

– invio tramite e-mail ai seguenti indirizzi: Comune di Rottofreno (commercio@comune.rottofreno.pc.it); Comune di Gragnano Trebbiense (segreteria@comune.gragnanotrebbiense.pc.it).

– consegna a mano: presso Ufficio Commercio SUAP, Via XXV aprile 49 fraz. di San Nicolò oppure all’Ufficio Segreteria e Affari Generali Via Roma, 121 Gragnano Trebbiense