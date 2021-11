Laboratori e visite guidate, le iniziative culturali in diocesi

Tra laboratori, itinerari e visite guidate proseguono le iniziative culturali organizzate dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio e Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza in collaborazione con CoolTour. Di seguito il dettagli dei prossimi tre eventi in programma.

«LA CORONA DELL’AVVENTO» – Laboratorio didattico creativo gratuito per bambini (5 – 11 anni) – 28 novembre 2021, ore 15:30 – L’atmosfera natalizia è alle porte! Domenica 28 novembre ore 15:30, arriva «La corona dell’Avvento» un Laboratorio didattico per i più piccoli nell’ambito degli eventi “Aspettando… Natale ad Arte”, la formula che anticipa l’ormai consolidata rassegna «Natale ad Arte» in Cattedrale, quest’anno alla quinta edizione e dedicata ai 900 anni dalla fondazione del tempio religioso cittadino, ricorrenza caratterizzata da… un anno di eventi! I bambini (5-11 anni) saranno coinvolti nella costruzione di una originale corona dell’Avvento con materiale di recupero, per contare in maniera unica e ricca di significato quante domeniche mancano al giorno di Natale. La prenotazione è obbligatoria. Posti limitati nel rispetto delle norme e delle buone prassi sul distanziamento. IL LABORATORIO E’ GRATUITO. Informazioni e prenotazioni: 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com

«ANTONINO E SAVINO: QUANDO LA FEDE INCONTRA LA STORIA» – Itinerario guidato in città – rassegna «Piacenza da scoprire speciale 900» – 28 novembre 2021, ore 16 – Domenica 28 novembre alle ore 16 tornano gli itinerari urbani di «Piacenza da scoprire», organizzati dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio e Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza in collaborazione con CoolTour, che ci accompagneranno ogni quarta domenica del mese per tutta la durata delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale, fino a conclusione del 2022. Con il primo appuntamento dal titolo «Antonino e Savino: quando la fede incontra la storia» andremo alla scoperta delle origini del cristianesimo a Piacenza. Correva l’anno 303 quando un soldato convertito alla fede in Cristo (Antonino) fu decapitato nei pressi di Piacenza e sepolto in un ambiente ipogeo poco distante dalla piccola chiesa di S. Maria in Cortina. Soltanto molti anni dopo, con l’arrivo del vescovo Savino, verrà edificata la basilica che porta il suo nome. Secondo una leggenda però, Savino avrebbe costruito altre chiese, tra cui forse la nostra Cattedrale. Mito storiografico o verità? Venite con noi a scoprirlo! Il tour partirà dalla Cattedrale, cuore pulsante della prima comunità cristiana ma soprattutto sede del vescovo Savino, scopritore come noto delle reliquie del Santo martire. Proseguirà poi nella basilica un tempo dedicata ai XII apostoli ed oggi intitolata allo stesso Savino, nella cui tomba si cela una preziosa testimonianza di fede e speranza. Il percorso avrà termine presso Piazza S. Antonino, con la sua basilica e con la chiesa di Santa Maria in Cortina, luogo da cui tutto ebbe inizio e che ben si presta a una “gloriosa” conclusione.

Costo: biglietto speciale 3,00 €. Possibilità di effettuare un abbonamento per tutti gli 11 itinerari al costo di 25,00 €

Evento a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. Obbligatorio il Green Pass per i maggiori di anni 12. Posti limitati.

Info e prenotazioni: cattedralepiacenza@gmail.com – 3314606435

«BENVENUTI IN VAL TREBBIA! ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHE PIEVI DELLA VALLE PIÚ BELLA DEL MONDO» – Visita virtuale guidata – 1 dicembre 2021, ore 21 – Tornano le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale e CoolTour s.c., con una diretta dedicata alle antiche pievi della Val Trebbia, a detta di Ernest Hemingway “la valle più bella del mondo”, nell’ambito delle iniziative culturali per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza. Se siete curiosi di conoscere i più importanti edifici religiosi che un tempo contendevano in bellezza e potere il primato al Monastero di S. Colombano, allora mettevi comodi e sintonizzatevi su «Zoom». Si parte! L’appuntamento è per mercoledì 1 dicembre 2021, ore 21. Per partecipare è obbligatorio prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/virtuali. La partecipazione è gratuita (come sempre chi vorrà potrà donare liberamente a sostegno del progetto). Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com