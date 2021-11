L’Ausl “Importante vaccinarsi anche contro l’influenza”

“Non abbassiamo la guardia proprio adesso, bisogna vaccinarsi anche contro l’influenza”.

L’invito ai piacentini arriva da Maria Grazia Brescia, direttore dell’Igiene pubblica dell’Ausl Piacenza: “Essendo il virus dell’influenza un virus respiratorio come il Covid e avendo i due virus la stessa modalità iniziale di slatentizzarsi – evidenzia -, se dobbiamo stabilire di quale virus si tratti rischiamo di perdere giorni preziosi per curare un eventuale caso Covid e abbiamo imparato quanto i primi giorni siano essenziali per non far precipitare il decorso della malattia. Lo scorso anno i numeri della vaccinazione antinfluenzale sono stati molto alti: questo, insieme alle misure di contenimento, ha fatto sì che il virus circolasse meno, ma ora non dobbiamo abbassare la guardia”.

A Piacenza è attivo da ieri (3 novembre) un ambulatorio per le vaccinazioni all’interno dell’hub vaccinale all’ex Arsenale, in viale Malta, rivolto gli addetti ai servizi assistenziali e di primario interesse collettivo (forze dell’ordine, protezione civile, donatori di sangue, personale scolastico, personale dei trasporti pubblici, volontari dei servizi di emergenza e dipendenti delle pubbliche amministrazioni), a cui si aggiungono in provincia un ambulatorio a Fiorenzuola, attivo da oggi, e un terzo a Borgonovo, dall’8 novembre. “Abbiamo iniziato già dal 25 ottobre la campagna antinfluenzale – spiega Elena Fortunato (Dipartimento Igiene Pubblica), da ieri sono aperti nella sede dell’Arsenale ambulatori dove offriamo nella prima parte della giornata la vaccinazione antinfluenzale, insieme alla dose addizionale anti-Covid, ai pazienti estremamente vulnerabili; dalle ore 16 invece a tutte le altre categorie di lavoratori a contatto con il pubblico”.

Gli ambulatori:

PIACENZA (hub vaccinale ex Arsenale, in viale Malta)

– 3, 4, 9, 10 e 11 novembre dalle ore 16 alle ore 17

– 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 30 novembre dalle ore 15.30 alle ore 19

FIORENZUOLA (sede di via Roma, 12)

Dal 4 novembre l’ambulatorio sarà disponibile, ad accesso libero, ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 12.

BORGONOVO, Casa della Salute, via Seminò, 20

Dall’8 novembre l’ambulatorio sarà disponibile, ad accesso libero, ogni lunedì (8, 15, 22 e 29 novembre) dalle 14 alle 18.

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE – La vaccinazione antinfluenzale è offerta gratuitamente a:

– soggetti di età pari o superiore a 60 anni, con o senza patologie croniche;

– donne in gravidanza;

– medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

– soggetti ricoverati presso strutture per lungodegenti;

– soggetti tra i 6 mesi e i 60 anni con patologie croniche;

– familiari e contatti di soggetti ad alto rischio;

– soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo (personale scolastico, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, etc);

– personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani;

– volontari in ambito sociosanitario;

– donatori di sangue.

Si ricorda che, per gli over60, i malati cronici e i loro familiari, l’indicazione è quella di rivolgersi al proprio medico o pediatra di famiglia. Le donne in gravidanza si possono contattare il proprio medico curante o al dipartimento di Sanità pubblica (piazzale Milano, Piacenza).

TERZA DOSE VACCINO ANTI-COVID – Da oggi, 4 novembre, la prenotazione della terza dose di vaccino anti Covid-19 è aperta a tutti gli esercenti delle professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali che abbiano ricevuto la loro ultima dose di vaccino da almeno sei mesi . Possono richiederla anche tutti coloro che, per attività professionale o volontariato, presentano un elevato rischio di esposizione, come – per esempio – gli operatori del soccorso, dei trasporti sociali e tutti i volontari delle associazioni che operano nell’ambito dei servizi sanitari (per esempio, nei check point o negli ospedali) e personale di cooperative/appalti che entrano in strutture sanitarie, sociosanitarie, e socioassistenziali. Tutti questi professionisti dovranno portare con sé, al momento della vaccinazione, la documentazione comprovante la loro professione o attività .

La terza dose sarà somministrata nel centro vaccinale ex Arsenale, a Piacenza. L’accesso è solo per appuntamento. È possibile prenotare telefonando al numero dedicato 0523.1871412 (riservato solo a questa categoria di utenti), attivo dal 4 novembre, da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13. Contestualmente alla terza dose di vaccino anti Covid, sarà proposto anche il vaccino antinfluenzale.

OVER 60 – Da lunedì 8 novembre la prenotazione della terza dose sarà possibile anche per: le persone di età uguale o superiore a 60 anni; i soggetti con patologia tale da renderli estremamente fragili e vulnerabili. La somministrazione inizierà da giovedì 11 novembre. Gli interessati possono prenotare al numero verde 800.651.941, che è stato potenziato per poter rispondere al meglio alle richieste, e attraverso gli sportelli Cup Al momento della vaccinazione, dovranno avere con sé la documentazione comprovante la loro patologia.