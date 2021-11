Lavori edili in alcune vie cittadine, le limitazioni al traffico

Modifiche alla viabilità in alcune vie cittadine, le disposizioni del Comune di Piacenza.

Nel pomeriggio di giovedì 2 dicembre, per consentire l’esecuzione di lavori edili, sarà vietata la circolazione all’altezza del civico 23 di via Taverna dalle 14.30 alle 18.30: il servizio di trasporto pubblico verrà pertanto deviato su un altro tragitto. Prorogato inoltre da oggi, 30 novembre, sino a giovedì 2 dicembre, il divieto di circolazione in via Illica, dalle 13 alle 18, per consentire la prosecuzione degli interventi di manutenzione di un fabbricato.

Resterà in vigore sino all’11 dicembre, invece, il divieto di circolazione istituito in via Pantalini- dovuto a lavori edili in corso – da cui sono esonerati unicamente i residenti e fruitori di posti auto privati (nonché i mezzi di soccorso), che in relazione alle diverse fasi del cantiere potranno circolare in entrambi i sensi di marcia. La revoca straordinaria del senso unico varrà anche per operatori e dimoranti della casa di riposo Maruffi, nei tratti percorribili.