Lavori in corso, modifiche alla circolazione in alcune vie cittadine

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di sistemazione della pavimentazione bituminosa della sede stradale, dalle ore 7 di martedì 16 alle ore 18.30 di giovedì 25 novembre, in via Bolzoni e in via San Giovanni, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in relazione alle fasi operative del cantiere).

Inoltre, al fine di garantire l’effettuazione in condizioni di sicurezza di lavori edili sulla facciata di uno stabile, dalle ore 8 di lunedì 15 alle ore 18 di giovedì 25 novembre, in via Pantalini, è istituito il divieto di circolazione (dalla cui osservanza sono esonerati i residenti, proprietari e utilizzatori di posto auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate e i mezzi di soccorso, in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori). Infine, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori di sistemazione della pavimentazione bituminosa, dalle ore 7 di lunedì 15 novembre alle ore 18 di venerdì 3 dicembre, in via Tirotti, nel tratto di strada compreso tra l’incrocio formato con via Callegari e il Palabanca, sono istituiti il divieto di sosta permanente con rimozione forzata e il senso unico di marcia.