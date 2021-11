Lavori in via San Marco, Romagnosi e Carducci: divieto di sosta

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori edili, dalle ore 7 alle ore 19 di martedì 9 e dalle 7 alle 19 di mercoledì 10 novembre, in via San Marco, nel tratto compreso tra via Mandelli e vicolo Borghi, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e quello di circolazione.

Inoltre, per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza dei lavori di scavo per la posa del teleriscaldamento, dalle ore 7 di lunedì 8 alle ore 23 di venerdì 12 novembre, all’incrocio tra via Romagnosi e via Carducci, sono ugualmente istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e quello di circolazione.