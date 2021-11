Lavori lungo le strade provinciali, le modifiche alla viabilità

Lavori lungo le strade provinciali, le modifiche alla circolazione segnalate dal servizio Viabilità della Provincia di Piacenza

Provinciale n. 68 di Bobbiano – E’ programmata l’esecuzione dei lavori di rifacimento di un acquedotto esistente, mediante scavo a cielo aperto in sede stradale bitumata, lungo la Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano nel centro abitato del comune di Travo. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale lungo la Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano, dalla progressiva km 0+000 circa alla progressiva km 0+045 circa, dal giorno 08.11.2021 al giorno 30.11.2021.

Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato – Per lavori di consolidamento delle fondazioni del ponte sul torrente Chero in località Ciriano, lungo la Strada Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato, viene disposta la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, al km 2+70 manufatto sul torrente Chero in località Ciriano, nel territorio del Comune di Carpaneto Piacentino, lungo la Strada Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato dal giorno 06.11.2021 al giorno 03.12.2021.

Provinciale n. 36 di Godi – Per lavorazioni di ripristino della pavimentazione bituminosa, a seguito dei lavori di rifacimento della dorsale acquedottistica della Val Nure Fase 4, nel territorio del Comune di Ponte dell’Olio, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico, al km 8+300 nei pressi di La Fratta (Comune di Ponte dell’Olio), lungo la Strada Provinciale n. 36 di Godi, dalle ore 7,00 alle ore 18,00, dal giorno 06.11.2021 al giorno 12.11.2021 (esclusi i giorni festivi).