“Lavoro di squadra per il centro vaccinale a Ponte dell’Olio”

Nota stampa congiunta di Ettore Malvicini (FNP CISL); Pierluigi Caminati (FNP CISL); Mario Cabrini (SPI CGIL); Pasquale Negro (UILP UIL)

La contrattazione territoriale dei sindacati confederali CGIL CISL UIL con il comune di Ponte dell’Olio esprime i suoi effetti positivi nel “lavoro di squadra”, coordinato dall’amministrazione comunale e particolarmente dal vice sindaco Fabio Callegari, per la realizzazione di un centro vaccinale dedicato nel centro del paese della Valnure. Ne sono promotori i medici di base di Ponte dell’Olio, in accordo con la Pubblica Valnure e, appunto, il Comune. Il vantaggio per i cittadini sarebbe la vicinanza di fondamentale servizio alla salute, nell’ottica del ritorno alla normalità, evitando il viaggio a Piacenza. Grazie quindi ai medici Luca Pilla, Stefano Ferrari, Anna Maria Pezzano e Stefano Tizzoni e un plauso all’amministrazione comunale che sta effettivamente agendo in coerenza con patto sociale sottoscritto con le categorie dei pensionati di CGIL CISL UIL nel luglio scorso, finalizzato a riportare i servizi socio sanitari in paese. In quella occasione si era convenuto sulla necessità di investire ogni sforzo politico-amministrativo nel valorizzare il territorio locale come centro di erogazione di servizi essenziali alla persona, specialmente in ambito socio-sanitario e per il potenziamento di politiche a favore delle famiglie, prospettando la realizzazione di un sito dove concentrare tutti i servizi d’intesa con Ausl di Piacenza e i medici di medicina generale in funzione di aggregazione di servizi alla persona. Per i sindacati dei pensionati la medicina di gruppo svolta in una casa della salute, facilmente accessibile e ben organizzata, capace quindi di erogare anche prestazioni ambulatoriali specialistiche, oltre a quella già in essere di pediatria, è quindi ora più vicina.