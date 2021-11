Lavoro in agricoltura: con la Prefettura focus sulle regole di appalti e subappalti

Prosegue il primo ciclo di incontri organizzato dall’Osservatorio provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro istituito dal Prefetto nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto in Prefettura il 23 settembre 2020.

Nel pomeriggio di venerdì (5 novembre) si è svolto dalla Prefettura in videoconferenza e in presenza dalle sedi di Terrepadane, Confagricoltura e Coldiretti il secondo incontro di sensibilizzazione dedicato al settore agricoltura incentrato sul tema “Le regole in materia di appalti e subappalti”, tenuto dal dott. Manuel Sartori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza. Ai lavori, aperti dal Prefetto Daniela Lupo, hanno partecipato iscritti ed associati agli Ordini professionali, alle imprese e alle associazioni di categoria del settore (Coldiretti, Confagricoltura, Terrepadane). Il prossimo 9 novembre la dott.ssa Francesca Sormani e il dott. Giuseppe Sergi dell’Ausl con il dott. Marco Magnani e il dott. Lorenzo Brasi dell’Inail affronteranno il tema “Rischi derivanti dall’utilizzo di trattori e rischi dovuti agli elementi mobili”.

Sul sito della Prefettura di Piacenza www.prefettura.it/piacenza link “OSSERVATORIO SICUREZZA SUL LAVORO” sono pubblicate le slide dei singoli incontri e il programma dei moduli previsti per i settori “edilizia” ed “agricoltura” Al termine di ogni incontro sarà somministrato un questionario di gradimento