Le giovanili del Piace tornano in campo: il programma del weekend

Piacenza Calcio, al via un nuovo weekend di partite per le squadre giovanili. La Primavera 4 tornerà in campo dopo il turno di riposo dello scorso fine settimana e sfiderà in trasferta la Carrarese. Under 17 e Under 15 saranno protagoniste al “Gianni Rubini” dove andrà in scena un doppio confronto con le squadre giovanili della Giana Erminio. L’Under 17 femminile dopo la vittoria con la Spal proverà a ripetersi contro le ragazze di San Marino, mentre la squadra Under 15 femminile affronterà il Sassuolo. Il gruppo Under 14 giocherà contro il Parma, nella categoria Under 13 andrà in scena il derby tra i giovani biancorossi e i pari età della Reggiana, mentre i ragazzi dell’Under 12 sfideranno il Fiorenzuola. Le ragazze della categoria Esordienti e i ragazzi dell’Under 11 affronteranno il San Lazzaro. Infine l’Under 10 giocherà contro il Corte Calcio, l’Under 9 con il Gotico, mentre le ragazze della categoria Pulcini sfideranno la Borgonovese.

PRIMAVERA 4 CARRARESE – PIACENZA CALCIO, sabato 20 novembre ore 14.30 Stadio dei Marmi, Piazza Vittorio Veneto 8, Carrara (MS)

UNDER 17 PIACENZA CALCIO – GIANA ERMINIO, domenica 21 novembre ore 15.00 Campo Sportivo "Gianni Rubini", Via IV Novembre, Podenzano (PC)

UNDER 17 FEMMINILE PIACENZA CALCIO – SAN MARINO, domenica 21 novembre ore 11.30 Centro Sportivo “Calamari”, via Molinari, Piacenza.

UNDER 15 PIACENZA CALCIO – GIANA ERMINIO, domenica 21 novembre ore 13.00 Campo Sportivo “Gianni Rubini”, Via IV Novembre, Podenzano (PC)



UNDER 15 FEMMINILE PIACENZA CALCIO – SASSUOLO, domenica 21 novembre ore 12.30 Centro Sportivo “Besurica”, via Placentia 3, Piacenza

UNDER 14 PARMA – PIACENZA CALCIO, domenica 21 novembre ore 12.30 Centro Sportivo “Zanichelli”, Strada Madonna dell’Aiuto 3, San Pancrazio (PR)

UNDER 13 PIACENZA CALCIO – REGGIANA, domenica 21 novembre ore 11.00 Centro Sportivo “Cementirossi”, Via A. Boggiani, Ponte Dell’Olio (PC)

UNDER 12 FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO, sabato 20 novembre ore 18.00 Campo 3, Via Roberto Barani, Fiorenzuola d’Arda (PC)

UNDER 12 FEMMINILE – ESORDIENTI SAN LAZZARO – PIACENZA CALCIO, venerdì 19 novembre ore 18.45 Centro Sportivo “Bertocchi”, via Bagarotti 16, Piacenza

UNDER 11 SAN LAZZARO – PIACENZA CALCIO, sabato 20 novembre ore 15.00 Campo Sportivo San Lazzaro, Strada delle Novate 14, Piacenza

UNDER 10 CORTE CALCIO – PIACENZA CALCIO, venerdì 19 novembre ore 18.30 Centro Sportivo “Besurica”, via Placentia 3, Piacenza

UNDER 9 GOTICO – PIACENZA CALCIO, sabato 20 novembre ore 15.00 Centro Sportivo “Gianni Levoni”, Via Padre Davide da Bergamo, Piacenza

PULCINI FEMMINILE BORGONOVESE– PIACENZA CALCIO, sabato 20 novembre ore 16.00 Campo Sportivo “F.lli Curtoni”, Borgonovo Val Tidone (PC)