L’Everest Piacenza supera il Monferrato e si porta in testa alla classifica

La quinta giornata del campionato di serie B ha visto gli uomini di Grangetto imporsi anche sul campo della formazione piemontese del Monferrato.

L’Everest Piacenza Rugby conquista la quarta vittoria stagionale, seconda in trasferta, e, grazie al quarto risultato utile consecutivo, balza in vetta alla classifica del girone.

Abbiamo assistito ad una partita molto combattuta e fortemente condizionata da un campo pesante.

Dopo i primi 10’ di dominio del Monferrato, da subito avanti con un piazzato, l’Everest Piacenza trova la meta con un calcio passaggio di Negrello a Marazzi, meta che porta tranquillità e consapevolezza alla squadra che comincia così ad esprimersi con più sicurezza. Le due seguenti mete, di Alessandro Casali e tecnica, sono quelle che permettono al Piacenza di distaccare il Monferrato. La squadra di casa diventa a questo punto nervosa ed imprecisa fino alla meta del 10-20 realizzata quasi allo scadere.

Si è trattato di una sfida determinante ai fini della classifica e allo stesso tempo singolare.

Determinante, visto il concomitante scontro al vertice tra Rovato e Cus Milano che si è chiuso con la vittoria del Rovato 34-21

Singolare in quanto ha visto da una parte il Monferrato allenato dal piacentino Claudio Franchi, ex giocatore ed allenatore del Piacenza Rugby fino al 2010, e dall’altra Giovanni Franchi, figlio di Claudio ed attualmente giocatore della rosa biancorossa.

Foto 3 di 3





MONFERRATO – EVEREST PIACENZA 10-20

EVEREST PIACENZA: Beghi, Mas, Castagnoli, Sanchez Vallarolo, Bucellari (23’st Viani A.), Groppelli (19’st Franchi G.), Negrello, Fornari (19’st Roda), Casali Ale., Marazzi, Casali Alb., Bonatti (30’st Gorini), Rapone (24’st Battini), Alberti M. (31’st Baccalini), Alberti A. a disp: Trabacchi J. All: Grangetto, Berzieri

MONFERRATO: Jaume, Brumana, Travaglini, Amarildo, Minoletti, Thomsen, Berton, Grassotti, Ceglie, Shelqueti, Besmir, Caffiè, Canta, Dalmaso, Nuhu. All: Franchi C., Vaghi

MARCATURE: 10’ cp Monferrato (3-0); 19’ mt Marazzi (3-5); 31’ mt Casali Ale. (3-10); secondo tempo: 16’ mt di punizione Piacenza (3-17); 24’ cp Sanchez Vallarolo (3-20); 35’ mt tr Monferrato (10-20)

La partita è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Piacenza Rugby Club e seguita dagli abituali collegamenti e interviste a fine gara dai microfoni di Stadio Sound.

PROSSIMO TURNO: 05/12/21 Everest Piacenza – Amatori Capoterra

(ph Monica Dallavalle)