L’incanto del tramonto sul lago di Mignano

Foto e testo di Gian Francesco Tiramani

Lo so, sembra irreale e costruito ad arte ma garantisco che stasera, per pochi minuti, il paesaggio era proprio così. In alto la Regina (Mengura) e in primo piano quello che resta del lago di Mignano trasformato nella colata di un vulcano in eruzione. Cogliere l’attimo, quando l’esplosione cromatica della natura strozza il respiro in gola ed il suo silenzio assordante stordisce i tuoi sensi.