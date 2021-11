“L’Italia che mi piace”, fa tappa nel piacentino il viaggio di Edoardo Raspelli

“S’invecchia imparando sempre nuove cose”: una frase del filosofo greco Solone che Edoardo Raspelli ama ripetere, perfetta per la puntata piacentina de “L’Italia che mi piace – In viaggio con Raspelli”, in onda dalle 13 di domenica 14 novembre, a cominciare da Canale Italia, Sky 937 e Sky 861. Il “cronista della gastronomia” racconta infatti la storia di Agri Piacenza Latte, uno dei consorzi più grandi d’Italia con i suoi 200 soci tra allevatori e conferitori. L’Agri Piacenza Latte, oltre alla produzione tradizionale del Grana Padano, ha creato un prodotto nuovo, il formaggio Bianco d’Italia. Raspelli girerà la provincia di Piacenza tra alcune delle aziende agricole più caratteristiche, tra Calendasco, Gossolengo, Cortemaggiore, per arrivare al ristorante Giovanni di Cortina di Alseno, dove parlerà di diete con Fiorangela Susino e di piatti con Renato Besenzoni. In conclusione, anche anche un rigenerante bagno nel latte.

La trasmissione, ideata e prodotta dal celebre paroliere Fabrizio Berlincioni, piacentino d’adozione, e che vede a fianco di Raspelli la modella e tennista Anita Fissore, va in onda per un’ora quattro volte la settimana su un pool di emittenti, sia in modo tradizionale sia on demand. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, è visibile anche su Telecity 7Gold.