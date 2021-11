Logistica a Gossolengo, il 25 novembre l’assemblea pubblica

Piano lottizzazione Regina, l’assemblea pubblica annunciata dal sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri si terrà nella serata del 25 novembre, presso il salone parrocchiale. L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. L’incontro inizierà alle 21.

In mattinata il comitato che si oppone al progetto aveva lamentato la mancata convocazione dell’assemblea, che il sindaco aveva detto in primo momento essere in programma già per il 23 novembre. Nel pomeriggio è stata comunicata la nuova data.