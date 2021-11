L’ombra della delocalizzazione su Ikea “Riduzione dei volumi del 40-60 %, non rinnovati 120 contratti”

“Al magazzino Ikea di Piacenza non saranno confermati i contratti di 120 persone assunte tempo determinato, già impiegate da un almeno un anno, in alcuni casi due, e che avevano la prospettiva di essere stabilizzate. Il motivo addotto è la riduzione del volume di affari del 40-60 per cento, all’interno del magazzino Dc1 di Piacenza, il più longevo, dovuto a un cambio di business”. E’ l’allarme lanciato dai sindacati confederali di Filt Cgil, Fit Cisl e UIltrasporti, nel corso di una conferenza stampa alla Camera del Lavoro. I sindacati hanno già avanzato una richiesta di incontro, ma non sono ancora stati ricevuti. Soltanto dopo un vertice con il prefetto Daniela Lupo, è stato annunciato un incontro lunedì con la cooperativa titolare dell’appalto, la San Martino. Attualmente con la cooperativa sono occupati 871 lavoratori, 120 sono interinali. Altri 80 dipendenti verranno spostati dal magazzino Dc1 al secondo di Le Mose, il Dc2.

La richiesta dei rappresentanti dei lavoratori invece è quella di aprire un tavolo a tre, anche con Ikea per trovare le soluzioni e condividere il piano industriale, per capire il destino produttivo del maxi hub piacentino intorno al quale si addensano nubi, con il timore che si possa aprire una stagione di progressiva delocalizzazione della produzione. “Far scomparire 120 posti di lavoro – sottolineano – con altre figure professionali che sono state demansionate, è una problema. I lavoratori non sono mobili da montare e smontare”.

Salvatore Buono della Cisl ha sottolineato le “difficoltà che stiamo incontrando recentemente per avere incontro, nonostante le sollecitazioni non abbiamo avuto risposte. Siamo dovuti andare da soli al prefetto e non riusciamo ad avere un’interlocuzione efficace. Non è un problema soltanto per l’occupazione dell’immediato ma riguarda anche il futuro, non vorremmo che fosse inizio di una delocalizzazione. Stiamo parlando di aziende strutturate, in utile e in attivo che hanno tutte le possibilità di proseguire”.

Secondo i sindacatri la ristrutturazione sta impattando anche sui 276 lavoratori diretti di Ikea con demansionamenti e spostamenti interni. “Le ricadute vanno discusse con il sindacato, il premio di produzione è in attivo del 150 per cento. Perché un’azienda sana inizia a diminuire i volumi? Perché de mansiona i lavoratori diretti? Non ne comprendiamo il motivo”. – afferma Buono.

Per Maria Stella Vannacci della Uil “stiamo parlando di un settore strategico per Piacenza, mille persone occupate in un impianto che vengono messe in discussione. I lavoratori interni hanno disdettato il contratto aziendale, per ridiscutere gli accordi con l’azienda. È una spia importante da non banalizzare, visto che ci sono persone che lavorano in Ikea da decenni. Da parte della prefettura c’è stata estrema sensibilità, però finora le risposte sono state stentate. Speriamo che ci sia vera discussione e non solo a distanza”.

“Sul territorio piacentino Ikea – è stato rimarcato – è una della realtà più importanti, se ci sono dei problemi bisogna discuterne. Il nostro interesse primo è non sottostimare le ricadute di questo intervento, che saranno trasversali. Speriamo che non si sottraggano al confronto nè la coop San Martino e soprattutto Ikea”.

Massimo Tarenchi della Cgil ha espresso la preoccupazione per le prospettive: “C’è un accordo sugli appalti firmato nel 2015 con un codice etico che non viene rispettato, non si capisce perché queste relazioni industriale non si possano mantenere. L’apertura di un nuovo magazzino a Vercelli un anno e mezzo fa potrebbe essere il motivo di questa condotta da parte dell’azienda. Non abbiamo certezze ma preoccupazioni forti, anche perchè metà magazzino resterebbe inutilizzato e sarebbe un costo: perché lasciarlo vuoto? Vorremmo avete le risposte dagli interlocutori giusti”.