Lunedì Albinoleffe-Piacenza, aperta la prevendita dei biglietti

E’ attiva la prevendita dei biglietti per la gara Albinoleffe-Piacenza in programma lunedì 29 novembre alle ore 14:30 presso lo stadio “Città di Gorgonzola” di Gorgonzola, valevole per la 16^ giornata di andata del campionato Serie C 2021/2022. I ticket saranno acquistabili solo ed esclusivamente presso i punti vendita autorizzati o online (Circuito VivaTicket), salvo diverse disposizioni in sede di GOS. Per individuare i punti vendita più vicini, è possibile visitare la pagina www.vivaticket.it. Per il settore ospiti non è obbligatoria la tessera del tifoso: un’eventuale obbligatorietà della stessa verrà valutata dalle autorità competenti in sede di GOS.

Il prezzo dei biglietti relativi al settore ospiti sarà di 12 euro (più diritti di prevendita) per l’intero; 8 euro (più diritti di prevendita) per gli Under 18; 3,50 euro (più diritti di prevendita) per gli Under 14. I tifosi ospiti potranno acquistare i tagliandi nel settore a loro riservato (Tribuna Est) sino alle ore 19 del 28 novembre: i biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita il giorno della gara. I prezzi dei ticket di accesso a tutti gli altri settori sono consultabili nella pagina http://www.albinoleffe.com/biglietteria/biglietti.html.

Si ricorda che l’accesso allo Stadio Città di Gorgonzola sarà consentito solo ai possessori di Certificazione Verde Green Pass, comprovante la somministrazione della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (solo se decorsi almeno 15 giorni dalla stessa) o il completamento del ciclo vaccinale attraverso la somministrazione della seconda dose (validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), oppure l’ effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 72 ore per test molecolare, 48 ore per test antigenico).