Lunedì in Santa Maria di Campagna la Messa di guarigione spirituale

Lunedì 8 novembre alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la Messa di guarigione spirituale. La celebrazione terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione. L’iniziativa è promossa dalla comunità francescana guidata da padre Secondo Ballati e dalla Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese.

“Nel percorso delle celebrazioni di quest’anno – spiega il sacerdote – desideriamo riscoprire i sette doni dello Spirito come uno strumento che Dio ci affida per affrontare la vita forti del suo amore, che è più grande di ogni ferita, di ogni delusione, di ogni sconfitta della vita, di ogni peccato. Chiederemo a Dio, in particolare, il dono dell’intelletto perché ci aiuti a leggere dentro i fatti della vita la strada nuova che Dio è sempre capace di aprire”.