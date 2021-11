Sciopero nazionale oggi, lunedì 8 novembre, per il rinnovo dei due CCNL dei servizi ambientali (Utilitalia e Fise) scaduti da quasi tre anni. Arriva anche in Emilia-Romagna la mobilitazione che riguarda oltre 6 mila lavoratori e lavoratrici.

A Piacenza si è tenuto un presidio alla sede Iren, in strada Borgoforte, dalle 10 alle 13. I sindacati chiedono “un contratto unico di filiera, che contrasti il dumping contrattuale e il riconoscimento economico per il mancato rinnovo; il rafforzamento delle relazioni industriali; più norme e prevenzione per la salute e sicurezza in un settore tra i primi per infortuni (anche mortali); norme contro la precarietà e il consolidamento della formazione continua; adeguamento e miglioramento della classificazione del personale; esigibilità delle clausola sociale in un settore troppo soggetto ai cambi d’appalto”.

“Di fronte a queste imprescindibili richieste – scrivono in una Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel – la parte datoriale chiede di abbassare le tutele contrattuali, abbassando le retribuzioni (se non con aumenti collegati solo ai contratti di appalto e aumentando l’orario di lavoro), proponendo un ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro. Un atteggiamento irresponsabile in un settore strategico, poiché la gestione dei rifiuti è rilevante per tutti i cittadini e per la tutela dell’ambiente. Lo sciopero di lunedì sarà solo il primo atto di una serie di mobilitazioni, qualora aziende e amministratori pubblici non intendano intervenire con senso di responsabilità per invertire il senso di marcia finora adottato”.

“Le società del settore, non solo Iren, non si sono rese disponibili a discutere del rinnovo del contratto – spiega Melissa Toscani, segretario Fp Cgil Piacenza – ponendo sul tavolo delle condizioni inaccettabili, che non hanno consentito la possibilità di procedere con la trattativa. Noi oggi siamo qui per rimarcare la necessità di aprire un tavolo in cui le aziende e i rappresentanti dei lavoratori possano contrattare, come è giusto che sia”.

“I tempi sono maturi per il rinnovo del contratto, scaduto da 28 mesi – continua Salvatore Buono, segretario Fit Cisl Piacenza -. Anche durante il covid questi lavoratori non si sono mai fermati, nonostante i rischi. Dobbiamo garantire loro dignità, con il rinnovo del contratto sia dal punto visto economico che normativo. Per questo motivo stiamo protestando in tutta Italia: vogliamo dare un forte scossone alle controparti e riportarle al tavolo della trattiva”.

“Deve essere valorizzata la dignità di questo settore, che non si è mai fermato durante la pandemia – sottolinea – Maria Stella Vannacci, segretario Trasporti Uil Emilia -. Chiediamo anche che le devianze, derivanti dalle continue esternalizzazioni degli appalti, vengano corrette, così come che venga mantenuta la massima attenzione alla contrattazione territoriale. Oggi abbiamo deciso di promuovere un presidio davanti alle sedi di una delle principali attività del settore: ci aspettiamo che, davanti a una dimostrazione così tangibile del mandato affidatoci dai lavoratori, si riapra il tavolo della trattativa”.