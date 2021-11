Lutto in diocesi, addio a don Paolo Negrati. Sabato i funerali

“E’ morto nella notte scorsa don Paolo Negrati, già parroco della parrocchia cittadina del Santo Sepolcro”.

Lo annuncia in una nota la Diocesi di Piacenza e Bobbio. “Nato a Pianello l’8 dicembre 1934 – si legge nel comunicato -, è stato ordinato sacerdote il 16 giugno 1962. Dopo la prima esperienza di collaboratore parrocchiale a Vernasca, è stato parroco di Grondone di Ferriere e poi in città presso la parrocchia del Santo Sepolcro. Si è ritirato per motivi di salute nel 2015 ed era ospitato presso la casa di riposo Cerati in Piacenza. I funerali saranno celebrati sabato 27 novembre, nella chiesa parrocchiale di Borgonovo Val Tidone alle ore 10.30 e saranno presieduti dal Vescovo mons. Adriano Cevolotto. Venerdì sera, 26 novembre, alle 20.30, sempre nella parrocchiale di Borgonovo V.T., sarà tenuta la veglia di preghiera”.