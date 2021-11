Lyons a caccia di riscatto sul campo della Lazio. Tutte le gare del week end bianconero

Altra domenica di grande rugby per le squadre Lyons, che saranno impegnate su fronti molto importanti. In campo tutte le categorie ad eccezione dell’Under 15.

Domenica la Sitav Rugby Lyons farà visita alla Lazio Rugby nella VIII giornata di Peroni TOP10, dopo il rinvio della sfida con Colorno di settimana scorsa. Gli uomini di Garcia e Orlandi sono attesi dal riscatto dopo la sconfitta di Mogliano, e proveranno a dettare legge anche sul campo della formazione biancoceleste, attualmente ultima in classifica. Calcio d’inizio fissato per le 14 di domenica, con anche la diretta streaming della partita che andrà in onda sulla pagina Facebook Rugby Lyons 1963. Partita fondamentale per la Formazione Cadetta di Davide Baracchi, che entra nella seconda fase di campionato da testa di serie nell’intricato tabellone che stabilirà le squadre emiliane che si giocheranno la promozione in Serie B nella Fase Interregionale. Subito una sfida da dentro o fuori per i Leoni, che domenica alle ore 14,30 ospitano sul “Beltrametti 2” il Ravenna Rugby. Chi vince passa ai quarti di finale, chi perde abbandona il sogno promozione.



Dopo la convincente vittoria contro il Bologna Rugby Club, l’Under 19 di Bergamaschi e Paoletti dovrà affrontare la sempre complicata trasferta di Colorno, squadra già affrontata nella prima fase e che si impose sui bianconeri. L’obiettivo è giocarsi le proprie chance di accedere al Girone Elite che partirà a gennaio. Calcio d’Inizio allo stadio G.Maini di Colorno alle ore 10 di domenica. L’Under 17 di Dadati e Dimilito chiuderà domenica il suo percorso nella prima fase del campionato regionale, in cui i giovani leoni si sono comportati ottimamente e puntano a chiudere al secondo posto. Una vittoria darebbe la certezza di questo importante risultato, e l’avversario di giornata è il Modena Rugby. Per sancire la collaborazione con Rugby Val D’Arda, fondamentale per i successi di questi ragazzi, la partità si terrà presso il Campo Sportivo Sud di Fiorenzuola con calcio d’inizio fissato per le ore 11 di domenica.

Tornano in campo anche il minirugby, con i giovani leoni che si divideranno tra la Cittadella del Rugby di Parma con Under 11 e Under 13, e la Festa del Rugby per le categorie Under 7 e Under 9 organizzata dalla società presso i campi Guarnieri e Bertolini nella mattinata di domenica.