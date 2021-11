Mancato controllo del green pass in due locali di Fiorenzuola, maxi multa da 1800 euro

Mancato controllo dei green pass in due locali a Fiorenzuola, multati i titolari, un dipendente e anche un cliente.

Nell’ambito dei controlli concordati e disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i carabinieri del Nas di Parma hanno proceduto, nei giorni scorsi, ad effettuare accertamenti mirati alla verifica del possesso del green pass, ispezionando due locali di Fiorenzuola d’Arda. I militari hanno accertato che i gestori dei due esercizi commerciali non effettuavano il controllo della certificazione verde, riscontrandone il mancato possesso da parte di un dipendente e di un avventore. Ai titolari delle attività, al dipendente ed al cliente sono state contestate le violazioni previste dal Decreto Legge relativo al green pass (datore di lavoro che non osserva l’obbligo di verificare il possesso del “green pass”, lavoratore non in possesso della certificazione verde covid-19 nel settore privato, inosservanza delle modalità di utilizzo del “green pass”) e comminate sanzioni per un importo complessivo di 1800 euro.