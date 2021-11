Marco Ray Mazzoli torna al Tuxedo “Concerto dedicato agli operatori sanitari”

In un concerto con un pensiero e una dedica speciale agli operatori sanitari, torna il piano di Marco “Ray” Mazzoli con la ritrmica trascinante del Boogie e la suggestione del Blues pianistico, in tutti gli stili e tutte le accezioni, nella serata del 24 novembre.

Il Tuxedo è un luogo particolare per questo concerto, dato che Carlo Dodi, come ha raccontato in un Documentario TV andato in onda su RAI2, ha vissuto la malattia, il covid in tutta la sua drammaticità, all’inizio della pandemia, come ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Castel San Giovanni.

Anche Marco “Ray” Mazzoli, nel suo piccolo, vuole esprimere la sua gratitudine agli operatori sanitari e ai medici di Piacenza, poiché, dopo un intervento chirurgico molto impegnativo al ginocchio sinistro (a cui poi è seguita, tre mesi dopo, una trombosi alla gamba operata) deve il suo recupero e la sua guarigione all’impegno e all’aiuto dei chirurghi, delle fisioterapiste e fisioterapisti, delle infermiere e infermieri, piacentini.

“Proporrò al pubblico alcune nuove composizioni e nuovi arrangiamenti che saranno nel mio prossimo disco, che registrerò molto presto con straordinari musicisti della scena artistica genovese: per me le reazioni del pubblico piacentino sono sempre importanti, perché Piacenza è la città dove presento sempre in anteprima i miei lavori”. Il concerto inizierà alle 21 e 30.