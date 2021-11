Marenghi (Yama Arashi) vola in zona medaglia agli Europei Juniores in Montenegro

A Budva la 18enne piacentina supera la slovacca Goralczykova (7-1) nei quarti e approda in semifinale, dove troverà la greca Tseliou

Debutto perfetto e medaglia già in tasca. Non poteva iniziare meglio l’avventura della piacentina Camilla Marenghi (Yama Arashi) agli Europei Cadetti e Juniores di kickboxing a Budva, in Montenegro. Oggi (mercoledì) la 18enne di Rivergaro, in gara con i colori azzurri nel Point Fighiting Juniores al limite di 60 chilogrammi, ha superato 7-1 la slovacca Michaela Goralczykova in un duello di alto livello che il sorteggio ha proposto subito ai quarti di finale.

Dopo un primo round di studio (0-0), la Marenghi è passata in vantaggio nella seconda frazione (1-0), mentre l’avversaria si è fatta prendere dal nervosismo. Nel terzo round Camilla si è sciolta e ha macinato punti, con la campionessa slovacca fuori giri anche dal punto di vista mentale fino alla squalifica sul punteggio di 7-1 a favore dell’azzurra piacentina.

La vittoria ha regalato alla portacolori della Yama Arashi una medaglia sicura e ora si lotterà per conquistarla del metallo più pregiato possibile. Domani (giovedì) alle 12,48 semifinale contro la greca Aikaterini-Eirini Tseliou, che nei quarti ha piegato l’ucraina Valentyna Noskova.

Nella foto, Camilla Marenghi (Yama Arashi)