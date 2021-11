Mercato del lavoro nel post pandemia, se ne parla in un seminario in Cattolica

Quali dinamiche attendono il mercato del lavoro dopo la pandemia che ha fatto irruzione nelle nostre vite? Se ne parlerà venerdì 19 novembre all’Università Cattolica del Sacro Cuore in un seminario con Mark Robert Kurt, professore americano della Elon University, prestigiosa università con la quale l’ateneo piacentino ha consolidati rapporti di collaborazione, soprattutto con riferimento al progetto Double Degree del corso di laurea in economia aziendale della sede di Piacenza, che consente agli studenti di affrontare un biennio di studi all’estero, conseguendo due lauree e un master in management internazionale.

L’evento tenterà di dare risposta ad alcune domande riguardanti il mercato del lavoro – fra queste: come stanno cambiando le professioni? Come si fa a essere sicuri della scelta professionale che si compie? – il tutto alla luce di un fenomeno quale l’adozione sempre più spinta dell’Intelligenza Artificiale e con un focus sulle conseguenze lasciate dalla pandemia. Si parlerà inoltre delle competenze necessarie in un mercato del lavoro soggetto a questi repentini cambiamenti. Il seminario, che è in programma il 19 novembre dalle 11 alle 12 in sala Congressi, dal titolo “Making it big: how to succeed in a post-covid job market”, si svolgerà interamente in lingua inglese. Alla lezione si potrà assistere sia in presenza (con l’obbligo di esibire il green pass) sia da remoto su piattaforma Teams. Se si intende adottare quest’ultima soluzione, per partecipare è necessaria l’iscrizione. Per informazioni sulla partecipazione da parte di studenti delle scuole superiori scrivere a orientamento-pc@unicatt.it.