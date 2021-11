Anche a Piacenza si festeggia la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri.

In occasione della ricorrenza, nella mattinata del 22 novembre il vescovo di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto ha celebrato la Santa Messa nella chiesa di San Giovanni in Canale.

“Siamo raccolti oggi per celebrare la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri – le sue parole durante la funzione -. Ci uniamo a loro e a tutte le forze di polizia di cui abbiamo sempre bisogno per sentirci parte di una comunità che necessita del bene di tutti. L’Arma – ha aggiunto – ha voluto costruire il segno della propria fedeltà nel corso del tempo, come dal proprio motto: nei “secoli fedele”. La fedeltà è qualcosa che impegna il presente e il futuro. Una caratteristica e un sentimento che si coltiva giorno per giorno. Le recenti vicende giudiziarie che hanno avuto eco mediatico sono vere e proprie ferite che vengono riaperte. Ora, nel rispetto dei principi che ispirano un servizio così prezioso come quello promosso dalla Benemerita, bisogna ringraziare i militari che hanno ben promosso la fedeltà”.