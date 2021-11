Mimmo Lucano a Piacenza, l’11 novembre ospite alla Camera del Lavoro

Mimmo Lucano a Piacenza: l’ex sindaco di Riace, recentemente condannato a 13 anni e 2 mesi per presunti illeciti nella gestione dei migranti, interverrà presso la Sala Nelson Mandela della Camera del Lavoro in via XXIV Maggio nella mattinata di giovedì 11 novembre (12:30). Durante l’incontro – aperto al pubblico sino al raggiungimento del numero massimo consentito nel rispetto delle norme anticovid (green pass, mascherina) – Lucano sarà intervistato dal giornalista Mattia Motta.

“Mimmo Lucano sarà impegnato nel primo pomeriggio a Parma – informa in una nota la “Rete Piacenza Solidale”, che promuove l’incontro -. Abbiamo quindi organizzato questa iniziativa consapevoli che sia un giorno lavorativo e non permetterà la partecipazione a tutti gli interessati. Invitiamo gli Amministratori Pubblici a partecipare e a chi potrà di portare la propria solidarietà. Ricordiamo che come rete Piacenza solidale abbiamo aderito alla raccolta fondi nazionale per aiutare Mimmo Lucano a sostenere il peso economico del risarcimento richiesto di 750 000 euro. Nel caso che un successivo grado di giudizio vorrà cambiare la sentenza, si destinerà la somma raccolta a progetti di accoglienza nel territorio calabrese. Per chi voglia contribuire, con qualsiasi cifra, a questa raccolta fondi, ecco i dati: A Buon Diritto Onlus Banco di Sardegna causale “Per Mimmo” IBAN : IT55E0101503200000070333347″.