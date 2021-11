Mortizza, auto esce di strada e finisce in un campo

Una Fiat Punto condotta da un uomo è uscita di strada finendo in un campo. È successo nel primo pomeriggio di giovedì 25 novembre nelle vicinanze della frazione Mortizza (Piacenza). Illeso il conducente, che non ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Sul posto, insieme ai sanitari della Croce Bianca, una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Strada Valnure per le operazioni di messa in sicurezza.

Non è chiara la dinamica del sinistro: all’origine dell’incidente forse il fondo stradale reso sdrucciolevole dalla pioggia.