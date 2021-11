My Mentor tocca quota 100. Un ponte lanciato tra università e futuro

Il 16 novembre alle 18,30, presso il campus di Piacenza, parte la VII Edizione del percorso di orientamento professionale My Mentor Cattolica. In occasione dei 100 anni dell’Università Cattolica si raggiunge tra Cremona e Piacenza la cifra tonda: 100 Mentors per 100 Mentees.

Mercoledì 16 novembre alle ore 18.30, presso il centro congressi del Campus di Piacenza dell’Università Cattolica (e in collegamento digitale) si terrà il kick off meeting del progetto MyMentor.

Nato 7 anni fa nell’ambito del corso di laurea Magistrale in Gestione d’Azienda, profilo General Management, il percorso di orientamento professionale, di avvicinamento al mondo del lavoro e di crescita personale dell’Università Cattolica, si è esteso a 9 corsi di laurea magistrale delle facoltà di Economia e Giurisprudenza e Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali.

Il progetto MyMentor prevede l’abbinamento per 6 mesi tra Mentor, professionisti affermati spesso laureati dell’Università Cattolica, a Mentee, studenti degli ultimi anni di corso interessati a ricevere consigli per il proprio orientamento professionale, sulla base di specifiche aree di interesse.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali di Marco Trevisan, preside della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, del presidente del consiglio di Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza Andrea Renda per la facoltà di Economia e Giurisprudenza e di Mauro Balordi, direttore Stage e placement dell’Università Cattolica, interverranno Fabrizio Capocasale e Giulio Drei, componenti del Comitato Scientifico MyMentor, seguiti da Mentor senior Campione Fabrizio, e dall’ex Diana Teodorescu.

Al termine delle testimonianze, saranno abbinate le 66 coppie di mentor e mentees.